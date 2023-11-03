"Мирча Луческу – великий тренер, который многого добился и в украинском, и в европейском футболе. Не скрываю, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью. Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и счастья.

Луческу официально покинул Динамо и завершил тренерскую карьеру

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен мистеру за его работу в киевском Динамо. На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

Однако Динамо двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат!" – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

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