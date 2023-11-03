Головний тренер Динамо Мірча Луческу після поразки від Шахтаря (0:1) подав у відставку і оголосив про відхід на пенсію. Київська команда отримає нового тренера.

Динамо програло Шахтарю в 13-му турі УПЛ. Після гри 78-річний Мірча Луческу на прес-конференції повідомив про відхід з клубу.

Динамо – Шахтар – 0:1 – відео гола і огляд останнього матчу Луческу

"Я 15 років віддав футболу України, і на цьому я вирішив закінчити свою тренерську кар'єру. Це остання гра, я попрощався з гравцями Динамо і з гравцями Шахтаря. Дякую українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Всім бажаю миру, здоров'я та щасливого майбутнього", – цитує Мірчу Луческу Dynamo.kiev.ua.

За кілька хвилин Динамо у своєму Telegram підтвердило відставку головного тренера.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив Динамо у липні 2020-го. Румунський тренер з першої ж спроби виграв УПЛ, Кубок і Суперкубок України, а також вивів киян у груповий турнір Ліги чемпіонів. Втім, далі все пішло значно гірше. У сезоні 2022/23 Динамо фінішувало тільки 4-м, влітку не зуміло пройти кваліфікацію Ліги конференцій, а в поточному чемпіонаті України не виграє вже 4 матчі, опустившись на 7 місце.

Румун розпочав тренерську кар'єру в 1979 році, очоливши Корвінул. Мірча Луческу працював у низці клубів – він очолював Рапід і Динамо Бухарест, Пізу, Брешію, Реджану, Інтер, Галатасарай, Бешикташ і Зеніт. З 2004-го по 2016 рік працював головним тренером Шахтаря, з яким виграв Кубок УЄФА 2008/09. Також Луческу очолював національні збірні Румунії та Туреччини. Київське Динамо стало останнім місцем роботи 78-річного тренера, який оголосив про відхід на пенсію.

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