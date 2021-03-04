Нападник Евертона Рішарлісон приніс перемогу своїй команді у матчі 29-го туру Англійської прем'єр-ліги проти Вест Бромвіча.

Поєдинок із Вест Бромвічем став четвертим поспіль для Рішарлісона в АПЛ, у якому він відзначався результативним ударом.

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Як повідомляє Opta, нападник став першим бразильцем, якому вдалось забити більше, ніж у трьох зустрічах поспіль в АПЛ.

Зазначимо, що матч завершився мінімальною перемогою Евертона (1:0). До слова, Рішарлісон провів 27 матчів у поточному сезоні у складі "ірисок", записавши до свого активу 12 голів та 3 асисти.

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