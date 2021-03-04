Нападающий Эвертона Ришарлисон принес победу своей команде в матче 29-го тура Английской премьер-лиги против Вест Бромвича.

Поединок с Вест Бромвичем стал четвертым подряд для Ришарлисона в АПЛ, в котором он отмечался результативным ударом.

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Как сообщает Opta, нападающий стал первым бразильцем, которому удалось забить больше, чем в трех встречах подряд в АПЛ.

Отметим, что матч завершился минимальной победой Эвертона (1:0). К слову, Ришарлисон провел 27 матчей в текущем сезоне в составе "ирисок", записав в свой актив 12 голов и 3 ассиста.

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