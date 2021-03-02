Манчестер Сіті набрав інфернальний темп, із середини грудня здобувши 20 перемог поспіль у всіх турнірах – причому в останніх 18 матчах АПЛ команді навіть не довелося відігруватись. Внаслідок цього ривка "містяни" вийшли на першу позицію в турнірній таблиці з відривом у 12 очок, тож перед поєдинком з Вулверхемптоном на Етіхаді ніхто не очікував сенсації. Пеп Гвардіола вирішив віддати цю зустріч під експерименти, залишивши у запасі Фодена, Гюндогана, Фернандінью та Зінченка – в центр оборони він поставив Ляпорта, Вокер вийшов на правому фланзі, а Канселу перевели на позицію лівого фулбека. Крім того, в основі розпочав де Брюйне.

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У попередньому сезоні підопічні Ешпіріту Санту двічі переграли Сіті, але то були інші команди – нинішні "вовки" не претендують на єврокубки, а йдуть на 12-й позиції. До того ж, у 10 з 11 останніх виїзних матчів проти лідера вищого дивізіону Вулверхемптон програв. Втім, недооцінювати колектив теж не можна було, адже в крайніх п'яти турах АПЛ "вулвз" не зазнали жодної поразки.

Манчестер Сіті одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу, тримаючи м'яч 84% ігрового часу й практично не покидаючи чужу половину поля. Вже на 2-й хвилині активність "містян" могла вилитись у гол, однак удар Стерлінга з прострілу Канселу парирував Патрісіу. На 7-й господарі відібрали м'яч перед карним майданчиком і завершили атаку ударом де Брюйне з лівого краю – рикошетом сфера пролетіла повз ближній кут. "Вулвз" навіть не могли зв'язати більше двох-трьох передач.

Тримати ворота сухими гостям вдалося недовго. На 15-й хвилині Родрі обігрався з Канселу та де Брюйне, після чого виконав шикарну діагональ за спину латералю на хід Марезу – Ріяд же увірвався на правий фланг штрафного й прострілив вздовж воротарського на Стерлінга. Дендонкер у спробі перервати передачу зрізав м'яч у власні ворота, забивши другий автогол у сезоні. Тільки у Коуді більше. 1:0!

Здавалося, що зараз почнеться різня, але Ман Сіті несподівано збавив темп. В середині першого тайму господарі навіть дозволяли Вулверхемптону тримати м'яч і комбінувати, хоча варіантів для продовження атак "вулвз" не отримували. За 30 хвилин після автоголу "містяни" мали лише атаку з двома заблокованими ударами, однак перед самою перервою вони активізувались.

Так, на 43-й де Брюйне вистрілив з дистанції над воротами (там був рикошет), а в атаці після корнера команда навіть забила – це Ляпорт розстріляв ворота після навісу від Мареза та скидки Бернарду Сілви головою (!) на дальню стійку. Гол скасували через мінімальний офсайд.

Вже у компенсований час Бернарду Сілва міг подвоїти перевагу Сіті внаслідок прориву Жезуса лівим флангом у штрафний. Удар бразильця заблокували, однак португалець з відскоку пробив головою в нижній кут – Патрісіу парирував, а добивання Бернарду пройшло над воротами! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0.

На старті другого тайму Манчестер Сіті зробив спробу закрити гру. Так, на 51-й хвилині де Брюйне отримав пас від Канселу й вистрілив з лівого краю штрафного під праву стійку. Патрісіу парирував! За три хвилини Марез змістився з флангу й потужно пробив у дальній кут, але і тут Патрісіу виручив. Покарання за марнотратство виявилось суворим: на 61-й хвилині Моутінью заробив стандарт і сам же виконав з нього подачу, а Коуді пірнув "рибкою" й замкнув головою – точно в дальній кут! 1:1! Це був перший дотик "вулвз" у штрафному "містян", перший удар по воротах Едерсона й перший гол Конора в АПЛ.

Отримавши такий ляпас, манкуніанці пішли уперед і ледь не забили вже на 63-й хвилині – це Жезус прийняв закидання на правому краю карного майданчика, поставив корпус і потужно пробив метрів з шести з гострого кута. Вище воріт! Ще за дві хвилини він повторив свою спробу приблизно з тієї ж позиції, але "вовків" врятував Патрісіу. Гості, однак, теж мали шанси на другий гол: постріл Траоре з лінії півкола перед штрафним накрили захисники, а от удар Адама з правого краю на 69-й хвилині пролетів над ближньою дев'яткою. Ще за хвилину Вулверхемптон вискочив у контратаку 5-в-3 на чужій половині, але фінальний постріл Нету заблокували, а удар Траоре з відскоку відправився на трибуни.

Манчестер Сіті після цього вже не давав супернику можливостей забити, остаточно захопивши контроль над грою. На 74-й хвилині тиск підопічних Пепа Гвардіоли мав завершитись ефектним голом Стерлінга – він п'яткою замикав передачу на лінію воротарського, але м'яч пройшов поруч з ближнім кутом. На 77-й Рахім ударом з дистанції спробував закрутити в дальній – сфера облизала стійку! В третій раз Вулверхемптон вже не відскочив: Вокер відкрився на правому фланзі під передачу Мареза та прострілив на лінію воротарського – від захисників м'яч відскочив на Жезуса, а той розстріляв ворота метрів з семи! 2:1!

Після цього Ешпіріту Санту випустив на поле Отасові, а Пеп Гвардіола кинув у бій Гюндогана. Заміна наставника "містян" спрацювала по заміні Нуну: на 90-й хвилині Отасові допустив обрізку, а господарі розкатали атаку з купою передач у штрафному та пострілом Мареза в лівий нижній – 3:1! Це був кінець. Деморалізованих "вовків" добили у компенсований час: удар Гюндогана з лінії півкола в правий нижній кут парирував Патрісіу, однак Жезус зіграв на добиванні. 4:1. Тріумф!

Таким чином, Манчестер Сіті здобув 21 перемогу поспіль у всіх турнірах і набрав 65 очок у турнірній таблиці, збільшивши відрив від другого місця до 15 залікових балів. Вулверхемптон, маючи 34 пункти в активі, поки що залишається дванадцятим.

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