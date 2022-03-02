Колишній нападник Динамо Діого Рінкон хвилюється через воєнні дії в Україні.

Напередодні бразилець вже висловив свою позицію щодо дій окупантів. Тепер Діого намагається підбадьорити громадян країни, які віддав понад шість років своєї кар'єри.

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"Слава Богу! Слава Україні! Слава українським героям. Молимося за мир", – сказав Рінкон.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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