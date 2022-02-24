Бетао у своєму твіттері виклав світлину прапора України, підписавши його: "Слава Україні!"

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"На серці дуже гірко за Україну. Країна, в якій я прожив разом з сім’єю 7 років, яка зустріла нас по-особливому, яку ми навчилися любити. Наші українські батьки Борис та Алла. Ви представляєте всіх друзів, з якими ми познайомилися в Україні. Український народе, відчуй, що ми любимо тебе через наші молитви", – написав Рінкон у своєму Instagram.

Нагадаємо, обидва бразильці захищали кольори Динамо. Діого Рінкон виступав за киян з 2002 по 2008 роки, а остаточно покинув клуб у 2009 році. Бетао ж грав за Динамо з 2008 по 2013 роки та повернувся до "біло-синіх" у 2015 році.

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