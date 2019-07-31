"Рідкісний товар і монстр": Маліновський отримав гучні компліменти та миттєво видав супер матч на полі новачка АПЛ

Руслан Маліновський захоплює в Італії нових прихильників – не лише фанатів Аталанти, а й журналістів і блогерів. "Новий монстр Кальчо" навіть на полях АПЛ заперечує тези про те, що для Гасперіні він лише резервіст.

Коли Маліновський забивав та асистував за Аталанту в перших спарингах з аматорськими і нижчоліговими командами Італії, ніби й ставало приємно на душі. Просто радісно за українського хлопця – одного з небагатьох наших, до слова, чия кар'єра продиктована розумом і бажанням розвиватися, а не лише розміром зарплатні. Але, знаєте, без скептичної усмішки теж важко було обійтися – не той рівень суперників, ще й у товариських матчах. І ось минулого тижня, немов мішок з картоплею, на учасника Ліги чемпіонів, впала поразка від Суонсі – середняка другого англійського дивізіону двічі забив після виходу Руслана на поле.

Однак 30-го липня бергамаскі виправилися. Вони завітала в гості до переможця Чемпіоншипу. Саме Норвіч відкриватиме новий сезон АПЛ матчем проти Ліверпуля – уже в наступну п'ятницю, 9-го серпня. "Канарки" почнуть офіційний футбольний рік на 2 тижні раніше за бронзового призера Серії А, тому мали б бути у кращій диспозиції. Утім, Аталанта зовні спокійно розгромила Норвіч. А екс-гравець Зорі та Генка знову відзначився гольовою дією.

Маліновський філігранним асистом допоміг Аталанті розгромити Норвіч

Напередодні, саме перед цим спарингом, гру Руслана розбирали відразу декілька італійський блогерів-фанатів Кальчо на своїх порталах. BuonCalcioaTutti називає його серед нових монстрів Серії А. "Першокласний півзахисник для Гасперіні під Лігу чемпіонів. Усесторонній гравець з ударом снайпера. Головний тренер Аталанти був дуже розчаровний, коли не вдалося підписати Еміліано Рігоні з Зеніта. Та принаймні на папері Гасперіні не повинен чекати проблем після приходу 26-річного гравця збірної України. Амбіційний талант і особистість рівня №10.

Він прийшов у Генка на роль наступника Мілінковіча-Савіча. Італійські оглядачі повинні були відкрити Маліновського для себе у товариському матчі Італія – України, коли йому вдалося пошити в дурні Доннарумму своїм гольовим пострілом. Своєю робочою лівою ногою він перетворює кутові та штрафні удари у смертельну зброю, на яку його команди завжди можуть покластись.

Здатний продиратися між опонентами, граючи на позиції атакувального півзахисника, він вимальовує тракєкторії вздовж поля. Енергійний опорник і режисер гри за сумісництвом – рідкісний товар у сучасному футболі. Відновився за 8 місяців від важкої травми хрестоподібної зв’язки у 2016 році, після чого не страждав рецидивами. Йому не відомий страх, тож він не боїться конкуренції в Аталанті".

Безстрашний Руслан ніби надихнувся прочитаний про себе (влучна характеристика знаних цінителів тактики та середньої лінії, для гравців якої придумують купу нових слів – медіана, реджиста, медзала, треквартіста тощо) і майже відразу після виходу цього блогу видав крутий матч проти Норвіча. "Швидкий ногами і головою – він майже завжди приймає найефективніші рішення на полі. Аталанта вже максимально схожа на команду, яка посіла 3-є місце в Серії А, з двома чудовими гравцями – Мурієль і Маліновський стали приємною несподіванкою", – пише Bergamo Post.

"Який спекталь. Українець надихає команду на покер голів, хоча перед тим Аталанта страждала від англійців", – у своїй статті BergamoNews насамперед захоплюється Луїсом Муріелем і Маліновським. Останній регулярно гостро виконував стандарти, вразив дуже впевненою грою у пас з постійним просуванням уперед, а також жорсткими діями у відборі на фоні британців, які саме й мали б вирізнятись бійцівськими якостями. Це було справді яскраво. CalcioAtalanta не дарма назвало вихованця Шахтаря "художником Кальчо" після останнього матчу.

Malinovskyi vs Norwich City. #Malinovskyi #Atalanta pic.twitter.com/r7VC8vr6ej — Atalanta Türkiye (@AtalantaTurkeyy) July 31, 2019 Норвіч – Аталанта: відео дій та асиста Маліновського

З прекрасного пасу українця почалася одна гольова атака, яку завершив колумбійський новачок. Згодом Руслан ледь не забив гол прямим ударом з кутового – воротар виручив в останній момент. Потім міг відзначитись рідкісним для себе способом, замикаючи верхову подачу. Віддав асист на Сапату, але той чомусь вирішив забити рукою. Взяв участь у ще одній гольовій атаці, спробував щастя зі штрафного. І потім довершив це результативним пасом на Барроу.

А ще ж купа чорнової роботи – Маліновський блискуче проявляв себе і в ролі руйнівного хавбека. І все це, чорт забирай, за трохи більше як 45 хвилин, які провів після заміни Ілічіча! Декілька експертів у Італії вважають, що Руслан, не будучи першою опцією на трансфер для Гасперіні, буде лише гравцем ротації, яким затикатимуть діри то там, то сям завдяки його універсалізму. Що ж, гравець збірної України має свою думку, яку нещадно відстоюватиме на футбольних полях.

Маліновський – out, Шахов – in: провідне видання Італії оцінило перспективи українців в Серії А