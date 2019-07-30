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Маліновський філігранним асистом допоміг Аталанті розгромити Норвіч

23:12 735 Читать на русском
Маліновський філігранним асистом допоміг Аталанті розгромити Норвіч
Норвіч – Аталанта – 1:4

Аталанта здобула вольову перемогу над Норвічем у товариському матчі.

Товариський матч

Норвіч – Аталанта – 1:4

Голи: Кантвелл, 16 – Мурієль, 45, 62, Пашаліч, 85, Муса, 90+1

Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік

Маліновський починав звітний поєдинок на лаві для запасних, але ще впродовж першого тайму замінив Ілічіча, який отримав травму.

Норвіч вийшов вперед на початку поєдинку, але ще до перерви бергамаски зрівняли рахунок, а в другій половині забили у ворота британців ще 3 м'ячі.

До слова під час останнього гола у цьому матчі Маліновському вкотре вдалося асистувати партнеру. Руслан отримав м'яч в середині поля, ефектно обіграв суперника і вивів Мусу віч-на-віч з голкіпером, а юний форвард Аталанти реалізував момент.

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