Тренер Маліновського прокоментував поразку Аталанти у спарингу – команда двічі пропустила після виходу українця

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що його команда грала добре у програному матчі проти Суонсі.

"Суонсі провів уже кілька ігор в рамках передсезонної підготовки і перебуває в більш просунутій стадії підготовки. Ми добре грали впродовж 60 хвилин. Пропустили два голи за короткий період часу, але в цілому це була хороша гра. Ми просто ненадовго втратили концентрацію.

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Програвати завжди сумно, але краще зіграти товариський матч, ніж просто тренуватися, не граючи. В цьому і є сенс товариських матчів.

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Ми тільки що закінчили двотижневий період важких тренувань. Ці ігри допоможуть нам набрати хорошу форму. Ми можемо навчитися деяким корисним речам в цих матчах", – передає слова Джан П'єро Гасперіні офіційний сайт Аталанти.