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Маліновський вдруге поспіль відзначився асистом у товариському матчі Аталанти

20:44 736 Читать на русском
Маліновський вдруге поспіль відзначився асистом у товариському матчі Аталанти
Руслан Маліновський (зліва) / Твіттер Аталанти

Український хавбек результативно розпочав свої виступи у складі бергамасків.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Аталанта – Ренате – 6:0

Голи: Муса, 1, 13, Гомес, 9, Коллі, 56, 77, Мурієль, 62

Аталанта розтрощила співвітчизників з Ренате, забивши по три голи у кожному з таймів. Маліновський вийшов на заміну у перерві і вже через десять хвилин віддав гольову передачу на Омара Коллі, який забив четвертий м'яч представника Серії А.

"Маліновський стане відкриттям не лише для Аталанти, а й для усієї Серії А", – італійський журналіст

Нагадаємо, кількома днями раніше Маліновський відзначився голом і асистом у дебютному матчі за Аталанту.

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Товариські матчі Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Українці за кордоном
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