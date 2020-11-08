Рибка став володарем Кубка Латвії – у фіналі була здолана команда українців
Голкіпер Ліепаї Олександр Рибка поповнив свою колекцію трофеїв.
Кубок Латвії, фінал
Ліепая – Вентспілс – 1:0 (після ДЧ)
Гол: Додо, 93
Вилучення: Махновський, 98 (В)
Екс-голкіпер Динамо та Шахтаря відіграв усі 120 хвилин, втримавши свої ворота "сухими". У складі Вентспілса також були двоє українських легіонерів – воротар Костянтин Махновський і захисник Андрій Сахневич, який виконував функції капітана.
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Команди не змогли забити бодай один гол у основний час, однак перший з екстратаймів перетворився на справжнє видовище. Форвард Ліепаї Додо відкрив рахунок на 93 хвилині, а до міні-перерви Вентспілс залишився в меншості – пряму червону отримав Махновський. Рибка і компанія без зайвих проблем відбилися, забравши трофей.
Востаннє Ліепая вигравала Кубок Латвії у 2017 році. Персонально для Рибки це десятий трофей у кар'єрі після 4 чемпіонств, 4 Кубків та одного Суперкубка України.
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