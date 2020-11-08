Кубок Латвії, фінал

Ліепая – Вентспілс – 1:0 (після ДЧ)

Гол: Додо, 93

Вилучення: Махновський, 98 (В)

Екс-голкіпер Динамо та Шахтаря відіграв усі 120 хвилин, втримавши свої ворота "сухими". У складі Вентспілса також були двоє українських легіонерів – воротар Костянтин Махновський і захисник Андрій Сахневич, який виконував функції капітана.

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Команди не змогли забити бодай один гол у основний час, однак перший з екстратаймів перетворився на справжнє видовище. Форвард Ліепаї Додо відкрив рахунок на 93 хвилині, а до міні-перерви Вентспілс залишився в меншості – пряму червону отримав Махновський. Рибка і компанія без зайвих проблем відбилися, забравши трофей.

Востаннє Ліепая вигравала Кубок Латвії у 2017 році. Персонально для Рибки це десятий трофей у кар'єрі після 4 чемпіонств, 4 Кубків та одного Суперкубка України.

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