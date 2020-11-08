Кубок Латвии, финал

Лиепая – Вентспилс – 1:0 (после ДВ)

Гол: Додо, 93

Удаление: Махновский, 98 (В)

Экс-голкипер Динамо и Шахтера сыграл все 120 минут, удержав свои ворота "сухими". В составе Вентспилса также были двое украинских легионеров – вратарь Константин Махновский и защитник Андрей Сахневич, который выполнял функции капитана.

Эсеола выиграл чемпионат Казахстана – Кайрат взял титул впервые за 16 лет и с тренером, младшим за главную звезду

Команды не смогли забить хотя бы один гол в основное время, однако первый из экстратаймов превратился в настоящее зрелище. Форвард Лиепаи Додо открыл счет на 93 минуте, а до мини-перерыва Вентспилс остался в меньшинстве – прямую красную получил Махновский. Рыбка и компания без лишних проблем отбились, забрав трофей.

Последний раз Лиепая выигрывала Кубок Латвии в 2017 году. Персонально для Рыбки это десятый трофей в карьере после 4 чемпионств, 4 Кубков и одного Суперкубка Украины.

Альбасете отобрал очки у одного из лидеров Сегунды – Зозуля среди лучших