Кайрат, обігравши Ордабаси в матчі 17-го туру, достроково забезпечив собі чемпіонське звання.

"Жовто-чорні" за 4 тури до завершення тамтешньої Прем'єр-ліги зуміли перервати 6-річну гегемонію Астани. Кайрат втретє у своїй історії і вперше з 2004 року виграв чемпіонат Казахстану.

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Разом із командою титул здобув українець Адерінсола Есеола. Вихованець київського Динамо у нинішньому сезоні втратив лідерські позиції в команді і відзначився лише двома голами.

Додамо, що до тріумфу команду привів білоруський фахівець Олексій Шпілевський. Тренерську ліцензію він отримував у Німеччині, де працював у системах Штутгарта та РБ Лейпциг. Першим самостійним досвідом стала робота на чолі Динамо Брест, яке він покинув восени 2018-го.

Цікаво, що на момент перемоги у чемпіонаті Казахстану Олексію Шпілевському виповнилося лише 32 роки. Для порівняння, головній зірці команди – Вагнеру Лаву – уже 36.

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