Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 11 тур

Альбасете – Леганес – 0:0

Матч Альбасете – Леганес стартував о 22:00 за Києвом. На момент початку гри Леганес набрав 18 очок та йшов 4-м, а от команда Романа Зозулі перебувала в зоні вильоту – лише 9 пунктів і 19 позиція турнірної таблиці. Український нападник, який у 10-ти поєдинках чемпіонату забив 1 гол та віддав 1 асист, вийшов у стартовому складі "механічного сиру".

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Початок зустрічі не потішив яскравим футболом. Обидві команди частіше фолили, ніж загострювали ситуацію біля воріт суперника. Перший небезпечний момент виник лише на 18-й хвилині біля воріт господарів. Борха Бастон виграв позицію в захисника, вийшов віч-на-віч з голкіпером Альбасете, але пробив повз дальню стійку. Господарі відповіли ударом Зозулі, який був заблокований.

Українець був дуже заведеним, що вилилося в суперечку з арбітром та жовту картку. І тут же Леганес знову міг забивати – поперечина врятувала Альбасете після дального пострілу. "Механічний сир" лише під завісу тайму спромігся на перший удар у площину – Іван Куельяр без проблем забрав м'яч. А от момент Леганеса був значно гострішим – Муньйос лише трохи не влучив у дальній кут. 0:0 – підсумок першої половини гри, яку краще провели гості.

Друга 45-хвилинка виявилися ще нуднішою. Команди, таке враження, погодилися на нічию з перших секунд після поновлення гри. Абсолютно без гостроти після перерви. Зрештою, для Альбасете нічию з одним із лідерів Сегунди можна вважати прийнятним результатом. Хоча на позиції команд це не вплинуло – Леганес залишився 4-м, а Альбасете на 19-й позиції.

Роман Зозуля провів на полі весь матч та отримав від Sofa Score оцінку 6.9 – один з найкращих балів у команді.

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