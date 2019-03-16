toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОРЯ - ШАХТАР УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Есьєн офіційно став гравцем Сабаїла – взимку туди перейшов Рибка

15:15 392 Читать на русском
Есьєн офіційно став гравцем Сабаїла – взимку туди перейшов Рибка
Майкл Есьєн / Фото ФК Сабаїл

Легендарний хавбек Челсі Майкл Есьєн відтепер захищатиме кольори Сабаїла.

Майкл Есьєн підписав контракт з азербайджанським Сабаїлом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гладкий відзначився голом за Адана Демірспор

Контракт ганця з новим клубом розрахований на 1,5 року. Також Майкл паралельно працюватиме у тренерському штабі Сабаїла U-19. Останнім місцем роботи Есьєна був індонезійський Персіб.

Варто відзначити, в січні до табору азербайджанського клубу приєднався екс-воротар Динамо та Шахтаря Олександр Рибка.

Після 21-го туру чемпіонату Азербайджану Сабаїл посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідерської позиції на 14 пунктів.

Зідан та воротарське питання Реала: нова битва між Навасом і Куртуа як попереджувальний сигнал для Луніна

Теги
Світ Олександр Рибка Олександр Рибка Майкл Есьєн Майкл Есьєн Азербайджан Сабаїл Сабаїл Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Каннаваро очолив збірну Китаю
    Світ — 15 бер966 Каннаваро очолив збірну Китаю
50
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук