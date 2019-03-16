Есьєн офіційно став гравцем Сабаїла – взимку туди перейшов Рибка

Легендарний хавбек Челсі Майкл Есьєн відтепер захищатиме кольори Сабаїла.

Майкл Есьєн підписав контракт з азербайджанським Сабаїлом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт ганця з новим клубом розрахований на 1,5 року. Також Майкл паралельно працюватиме у тренерському штабі Сабаїла U-19. Останнім місцем роботи Есьєна був індонезійський Персіб.

Варто відзначити, в січні до табору азербайджанського клубу приєднався екс-воротар Динамо та Шахтаря Олександр Рибка.

Після 21-го туру чемпіонату Азербайджану Сабаїл посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідерської позиції на 14 пунктів.

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