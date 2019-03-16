Есьєн офіційно став гравцем Сабаїла – взимку туди перейшов Рибка

Україна — 15:46 91
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Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець
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Зідан та воротарське питання Реала: нова битва між Навасом і Куртуа як попереджувальний сигнал для ЛунінаІспанія — 14:35 1522
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Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 1442
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Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і ШахтарюЛіга чемпіонів — 15 бер 9806
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ФІФА презентувала новий формат Клубного чемпіонату світу – Європу представлятимуть 8 командСвіт — 15 бер 3585