Рибка: Фанати Нефтчі плювали у мене

Голкіпер Сабаїла Олександр Рибка прокоментував перемогу над одним з лідерів чемпіонату Азербайджану Нефтчі.

"Все починається з рахунку 0:0. Все може трапитись. В Україні я грав за маленьку команду, яка двічі перемагала Шахтар, а з Динамо один раз зіграли внічию, а інший – перемогли. Маленькі команди розвиваються і стають кращими. Подібні очки для нас дуже цінні.

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Фанати Нефтчі плювали у мене, але я не маю ніяких проблем з ними.

Мені не знадобилося багато часу для адаптації. Може бути, це пов'язано з досвідом. Чемпіонат сам хороший. Визнаю, що до приїзду сюди не дивився ваш чемпіонат. Але я радий, що тут", – сказав Рибка у коментарі порталу Azerisport.

Сабаїл наразі перебуває на 3 місці у чемпіонаті, а Нефтчі бореться за чемпіонство з Карабахом.