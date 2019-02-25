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Рибка: Фанати Нефтчі плювали у мене

15:36 449 Читать на русском
Рибка: Фанати Нефтчі плювали у мене
Олександр Рибка / Фото: соцмережі

Голкіпер Сабаїла Олександр Рибка прокоментував перемогу над одним з лідерів чемпіонату Азербайджану Нефтчі.

"Все починається з рахунку 0:0. Все може трапитись. В Україні я грав за маленьку команду, яка двічі перемагала Шахтар, а з Динамо один раз зіграли внічию, а інший – перемогли. Маленькі команди розвиваються і стають кращими. Подібні очки для нас дуже цінні.

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Фанати Нефтчі плювали у мене, але я не маю ніяких проблем з ними.

Мені не знадобилося багато часу для адаптації. Може бути, це пов'язано з досвідом. Чемпіонат сам хороший. Визнаю, що до приїзду сюди не дивився ваш чемпіонат. Але я радий, що тут", – сказав Рибка у коментарі порталу Azerisport.

Сабаїл наразі перебуває на 3 місці у чемпіонаті, а Нефтчі бореться за чемпіонство з Карабахом.

Теги
Світ Олександр Рибка Олександр Рибка Нефтчі Нефтчі Сабаїл Сабаїл
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