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Рибка дав пораду Луческу, як завоювати прихильність фанатів Динамо – голкіпер також приходив у Київ після Шахтаря

11:56 - Читать на русском
Рибка дав пораду Луческу, як завоювати прихильність фанатів Динамо – голкіпер також приходив у Київ після Шахтаря
Олександр Рибка / Сайт Шахтаря

Колишній воротар збірної України Олександр Рибка впевнений, що Мірча Луческу може змінити думку вболівальників Динамо.

"Думаю, що повинен бути якийсь позитив і прогрес в роботі з командою. Подивимося, все буде залежати від результатів.

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Думаю, що вболівальники приймуть Луческу, якщо будуть результати. Як казав Ігор Михайлович, "якщо ви нічого не досягнете з цим тренером, потрібно буде поміняти всіх вас". Я вважаю, що Луческу – це хороший вибір. Перш за все повинен бути результат. Те, що він працював в Шахтарі – це суто фанатські речі. Знову ж, час покаже", – заявив Рибка в коментарі Football.ua.

Нагадаємо, 33-річний голкіпер також мав досвід виступів за обох українських грандів. Вихованець Динамо захищав кольори Шахтаря з 2011 по 2012 роки, але потім все ж повернувся у рідний клуб.

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Мірча Мірча Луческу Олександр Олександр Рибка Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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