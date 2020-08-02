Рибка дав пораду Луческу, як завоювати прихильність фанатів Динамо – голкіпер також приходив у Київ після Шахтаря

"Думаю, що повинен бути якийсь позитив і прогрес в роботі з командою. Подивимося, все буде залежати від результатів.

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Думаю, що вболівальники приймуть Луческу, якщо будуть результати. Як казав Ігор Михайлович, "якщо ви нічого не досягнете з цим тренером, потрібно буде поміняти всіх вас". Я вважаю, що Луческу – це хороший вибір. Перш за все повинен бути результат. Те, що він працював в Шахтарі – це суто фанатські речі. Знову ж, час покаже", – заявив Рибка в коментарі Football.ua.

Нагадаємо, 33-річний голкіпер також мав досвід виступів за обох українських грандів. Вихованець Динамо захищав кольори Шахтаря з 2011 по 2012 роки, але потім все ж повернувся у рідний клуб.

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