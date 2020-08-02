toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Рыбка дал совет Луческу, как завоевать расположение фанатов Динамо – голкипер также приходил в Киев после Шахтера

11:56 - Читати українською
Рыбка дал совет Луческу, как завоевать расположение фанатов Динамо – голкипер также приходил в Киев после Шахтера
Александр Рыбка / Сайт Шахтера

Бывший вратарь сборной Украины Александр Рыбка уверен, что Мирча Луческу может изменить мнение болельщиков Динамо.

"Думаю, что должен быть какой-то позитив и прогресс в работе с командой. Посмотрим, все будет зависеть от результатов.

"Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы и используют имя Динамо в своих интересах": очередное заявление ультрас

Думаю, что болельщики примут Луческу, если будут результаты. Как говорил Игорь Михайлович, "если вы ничего не добьетесь с этим тренером, нужно будет поменять всех вас". Я считаю, что Луческу – это хороший выбор. Прежде всего должен быть результат. То, что он работал в Шахтере – это чисто фанатские вещи. Опять же, время покажет", – заявил Рыбка в комментарии Football.ua.

Напомним, 33-летний голкипер также имел опыт выступлений за обоих украинских грандов. Воспитанник Динамо защищал цвета Шахтера с 2011 по 2012 годы, но потом все же вернулся в родной клуб.

"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

blog_ava
Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2
06:00
3664
Теги
Шахтер Шахтер Мирча Мирча Луческу Александр Александр Рыбка Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
3
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук