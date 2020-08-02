Рыбка дал совет Луческу, как завоевать расположение фанатов Динамо – голкипер также приходил в Киев после Шахтера

"Думаю, что должен быть какой-то позитив и прогресс в работе с командой. Посмотрим, все будет зависеть от результатов.

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Думаю, что болельщики примут Луческу, если будут результаты. Как говорил Игорь Михайлович, "если вы ничего не добьетесь с этим тренером, нужно будет поменять всех вас". Я считаю, что Луческу – это хороший выбор. Прежде всего должен быть результат. То, что он работал в Шахтере – это чисто фанатские вещи. Опять же, время покажет", – заявил Рыбка в комментарии Football.ua.

Напомним, 33-летний голкипер также имел опыт выступлений за обоих украинских грандов. Воспитанник Динамо защищал цвета Шахтера с 2011 по 2012 годы, но потом все же вернулся в родной клуб.

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