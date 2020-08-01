"Суркіси рекламують ватні проросійські канали і використовують ім'я Динамо у своїх інтересах": чергова заява ультрас

"Враховуючи нещодавні новини, ми вкотре хочемо підкреслити, що справа далеко не у головних тренерах або гравцях. Головна проблема нашого клубу – це непрофесіональне керівництво в особі братів Суркісів, які роками вбивають репутацію клубу.

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Саме Суркіси дозволяють Шахтарю закривати емблему Динамо на клубному стадіоні імені Лобановського, саме Суркіси запрошували Шахтар грати в Києві та дозволяють їм господарювати на НСК Олімпійський, саме Суркіси рекламують ватні проросійські канали на головній арені нашої Батьківщини, саме Суркіси дозволяють наволочі з "опзж" тренуватися на нашому стадіоні, саме Суркіси використовують ім'я Динамо Київ у своїх приватних економічних та політичних інтересах, організовуючи проплачені акції під НБУ, саме Суркіси роблять все, щоб на матчі Динамо приходила мізерна кількість вболівальників, саме Суркіси не спроможні найняти на клубні посади професіоналів...



Але через свою курячу пам’ять боти Суркісів про це не згадають, а будуть й далі звинувачувати фанатів, котрі вже понад сорок років активно підтримують клуб, не зважаючи на країну та місто проведення матчів. Суркіси – ганьба Динамо!" – йдеться у заяві на офіційній сторінці фанатського угрупування WBC_Kyiv в Instagram.

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