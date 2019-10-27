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Сампдорія на виїзді поступилась Болоньї та залишилась на дні турнірної таблиці: 9-й тур Серії А, матчі неділі

15:24 44 Читать на русском
Сампдорія на виїзді поступилась Болоньї та залишилась на дні турнірної таблиці: 9-й тур Серії А, матчі неділі
Болонья – Сампдорія – 2:1 / Il Secolo XIX

У матчі 9-го туру Серії А Болонья удома здолала Сампдорію (2:1). Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 9-й тур

Болонья – Сампдорія – 2:1

Голи: Паласіо, 48, Бані, 78 – Габ'ядіні, 64

Аталанта – Удінезе – початок матчу о 16:00

СПАЛ – Наполі – початок матчу о 16:00

Торіно – Кальярі – початок матчу о 16:00

Рома – Мілан – початок матчу о 19:00

Фіорентина – Лаціо – початок матчу о 21:45

Болонья у рідних стінах приймала Сампдорію Клаудіо Раньєрі. У першій половині зустрічі господарі створили більше моментів, але відкрити рахунок так і не змогли. Натомість Сампдорія відзначилась хіба ударом Габ'ядіні – м'яч після добивання влучив у стійку та вилетів за межі поля. По перерві Болонья таки забила зусиллями Паласіо у класній контратаці, але підопічні Раньєрі досить швидко відігрались – Габ'ядіні красивим ударом здалеку переграв кіпера "червоно-синіх". На 78-й хвилині Бані замкнув подачу з кутового – 2:1, й більше рахунок у матчі не змінювався. Сампдорія залишається на останній сходинці Серії А.

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