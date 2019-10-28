Рібері "наїхав" на арбітра – французу загрожує тривала дискваліфікація

Французький півзахисник італійської Фіорентини Франк Рібері може пропустити кілька матчів своєї команди через можливу дискваліфікацію – гравець влаштував штовханину з лайнсменом.

У матчі 9-го туру Серії А Фіорентина – Лаціо (1:2) зірковий півзахисник флорентійського клубу Франк Рібері отримав червону картку вже після закінчення гри. Француза було покарано за два поштовхи бокового арбітра поєдинку Маттео Пассері. На 89-й хвилині матчу римляни забили переможний м’яч, а після фінального свистка гравці Фіорентини бурхливо висловлювали своє незадоволення рішенням суддівської бригади зарахувати переможний гол Лаціо.

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Рібері протягом всієї гри поводився досить нервово, а під час заміни на 75-й хвилині навіть не потис руку головному тренеру команди Вінченцо Монтеллі, а згодом, сидячи на лавці, неодноразово запитував тренерський штаб про те, чому його замінили.

Півзахиснику, за фізичний контакт з суддею, загрожує тривала дискваліфікація. Остаточне рішення буде прийнято після прийняття звіту судді про матч.

Нагадаємо, Рібері перейшов до Фіорентини влітку цього року. У поточному сезоні ветеран провів 9 матчів, забив 2 м'ячі і віддав 2 гольові передачі.

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