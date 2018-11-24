Ріанчо відповів Суркісу: Я ніколи не хотів бути головним тренером Динамо

Екс-тренер київського Динамо Рауль Ріанчо прокоментував слова Ігоря Суркіса про те, що іспанець поводив себе в команді як головний тренер.

Нагадаємо, днями президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що на певному етапі роботи в Динамо асистентом Сергія Реброва Ріанчо почав себе вважати головним тренером.

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"Наша з Ребровим спільна робота в Києві привела до виграшу двох чемпіонатів, Кубка і Суперкубка України. Вважаю, ми відмінно взаємодіяли в зв'язці: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. Після семи років без чемпіонського титулу ми випередили могутній Шахтар, і це було заслугою всієї команди.

Важливо зрозуміти: я не працював на Реброва, я працював разом з Ребровим, а обидва ми працювали на благо київського Динамо. Ми були командою, це знає вся Україна.

І головне, я ніколи не хотів бути головним тренером київського Динамо, це правда. Я був частиною команди. У мене збереглися тільки найтепліші почуття до цього клубу, він назавжди в моєму серці. У мене там безліч друзів. І я відчуваю величезну повагу до обох братів Суркісів. Вони дали імпульс до модернізації команди, зробили ставку на молодих українських хлопців, і ця ставка, переконаний, незабаром принесе результат", – цитує Ріанчо Championat.

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До слова, нещодавно Ріанчо покинув московський Спартак після призначення Олега Кононова головним тренером команди.