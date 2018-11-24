toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН КАРПАТИ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ріанчо відповів Суркісу: Я ніколи не хотів бути головним тренером Динамо

12:10 519 Читать на русском
Ріанчо відповів Суркісу: Я ніколи не хотів бути головним тренером Динамо
Рауль Ріанчо / фото: ФФУ

Екс-тренер київського Динамо Рауль Ріанчо прокоментував слова Ігоря Суркіса про те, що іспанець поводив себе в команді як головний тренер.

Нагадаємо, днями президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що на певному етапі роботи в Динамо асистентом Сергія Реброва Ріанчо почав себе вважати головним тренером.

"Не можу уявити, щоб Лужний вчинив так само, як свого часу Ріанчо", – Суркіс пригадав, чому іспанець покинув Динамо

"Наша з Ребровим спільна робота в Києві привела до виграшу двох чемпіонатів, Кубка і Суперкубка України. Вважаю, ми відмінно взаємодіяли в зв'язці: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. Після семи років без чемпіонського титулу ми випередили могутній Шахтар, і це було заслугою всієї команди.

Важливо зрозуміти: я не працював на Реброва, я працював разом з Ребровим, а обидва ми працювали на благо київського Динамо. Ми були командою, це знає вся Україна.

І головне, я ніколи не хотів бути головним тренером київського Динамо, це правда. Я був частиною команди. У мене збереглися тільки найтепліші почуття до цього клубу, він назавжди в моєму серці. У мене там безліч друзів. І я відчуваю величезну повагу до обох братів Суркісів. Вони дали імпульс до модернізації команди, зробили ставку на молодих українських хлопців, і ця ставка, переконаний, незабаром принесе результат", – цитує Ріанчо Championat.

"Початок 2017 року міг стати фатальним для Динамо, було бажання все кинути": Суркіс – про найважчий момент для клубу

До слова, нещодавно Ріанчо покинув московський Спартак після призначення Олега Кононова головним тренером команди.

Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Сергій Ребров Сергій Ребров Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
31
хв
Карпати
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук