"Початок 2017 року міг стати фатальним для Динамо, було бажання все кинути": Суркіс – про найважчий момент для клубу

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про один з найважчих моментів за час свого перебування на посаді очільника київського клубу.

За словами Суркіса, початок 2017 року, коли набрала обертів епопея, пов'язана з націоналізацією Приватбанку, міг стати фатальним для Динамо.

"Чи був момент, коли доля Динамо висіла на волосині? Мабуть, так. На початку 2017 року, в розпал переслідування мене і моїх рідних, коли під час націоналізації Приватбанку нас, звичайних вкладників, ні з того ні з сього звинуватили в причетності до управління підприємством і заблокували рахунки – було серйозне бажання кинути все і голосно вигукнути "Платіть самі!"

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Ну а як ще? Адже заблокували рахунки, які працювали виключно на Динамо. І тоді спочатку я подумав про те, якою буде реакція футболістів і тренерів, а потім вирішив боротися до кінця. Тихо, спокійно, не влаштовуючи ніяких демонстрацій.

Витримати довелося чимало. Одна справа, коли тебе намагаються пограбувати на вулиці, і зовсім інша – коли подібне розгортається на державному рівні. Чимало вдалося – судячи з того, що всі суди в Україні ми виграли з першої по третю інстанції, наша судова система все-таки трохи ожила і почала працювати. З першого ж заходу нам вдалося показати всю несправедливість цієї атаки!

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Вважаю, що ми з партнерами вкладаємо в футбол насамперед душу і серце. Це не порожні слова. Говорити, припускати і навіть звинувачувати, ніби ми збираємося коли-небудь повернути все, що вклали – абсурдно. Моя донька каже: тату, живи 100 років і не думай залишити мені київське Динамо! Наші діти вже мислять по-іншому. Якщо ви запитаєте у дітей Григорія Михайловича, відповідь почуєте таку ж. Це навіть не благодійність. Є бренд, і ми повинні його підтримувати", – цитує Суркіса Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

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