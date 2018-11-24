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Рианчо ответил Суркису: Я никогда не хотел быть главным тренером Динамо

12:10 143 Читати українською
Рианчо ответил Суркису: Я никогда не хотел быть главным тренером Динамо
Рауль Рианчо / фото: ФФУ

Экс-тренер киевского Динамо Рауль Рианчо прокомментировал слова Игоря Суркиса о том, что испанец вел себя в команде как главный тренер.

Напомним, на днях президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что на определенном этапе работы в Динамо ассистентом Сергея Реброва Рианчо начал считать себя главным тренером.

"Не могу представить, чтобы Лужный поступил так же, как в свое время Рианчо", – Суркис вспомнил, почему испанец покинул Динамо

"Наша с Ребровым совместная работа в Киеве привела к выигрышу двух чемпионатов, Кубка и Суперкубка Украины. Считаю, мы отлично взаимодействовали в связке: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. После семи лет без чемпионского титула мы опередили мощный Шахтер, и это было заслугой всей команды.

Важно понять: я не работал на Реброва, я работал вместе с Ребровым, а оба мы работали на благо киевского Динамо. Мы были командой, это знает вся Украина.

И главное, я никогда не хотел быть главным тренером киевского Динамо, это правда. Я был частью команды. У меня сохранились только самые теплые чувства к этому клубу, он навсегда в моем сердце. У меня там множество друзей. И я испытываю огромное уважение к обоим братьям Суркисам. Они дали импульс к модернизации команды, сделали ставку на молодых украинских ребят, и эта ставка, убежден, вскоре принесет результат", – цитирует Рианчо Championat.

"Начало 2017 года могло стать роковым для Динамо, было желание все бросить": Суркис – о самом трудном моменте для клуба

К слову, недавно Рианчо покинул московский Спартак после назначения Олега Кононова главным тренером команды.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Ребров Сергей Ребров Рауль Рианчо Рауль Рианчо
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