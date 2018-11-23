"Не можу уявити, щоб Лужний вчинив так само, як свого часу Ріанчо", – Суркіс пригадав, чому іспанець покинув Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про причини відходу з клубу екс-тренера киян Рауля Ріанчо.

"Рауль Ріанчо дуже непогано попрацював з Сергієм Ребровим, і було б складно заперечувати його заслуги – на якомусь етапі він здорово допоміг. Але коли він сам себе проголосив головним тренером і повів себе відповідно, терпіти цього не можна було.

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Сергій Ребров був і залишається для мене головним тренером. І коли Рауль без Реброва прийшов до мене розповідати свою програму – кого потрібно прибрати з команди, він недобре вчинив саме стосовно того, хто запросив його в команду.

Зараз асистент Олександра Хацкевича дуже амбітний, вольовий Олег Лужний діє в загальних інтересах. Щоб він прийшов до мене і почав розповідати, який гравець йому подобається, а який ні?! Не можу уявити", – цитує Суркіса видання Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

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