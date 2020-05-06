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Ріанчо мав шанс повернутися в Україну – все зіпсувала пандемія

6 травня 11:21 2181 Читать на русском
Ріанчо мав шанс повернутися в Україну – все зіпсувала пандемія
Рауль Ріанчо / Сайт УАФ

Рауль Ріанчо, який працював асистентом Сергія Реброва в Динамо, поділився планами щодо продовження кар'єри.

"Зараз я працюю на федерацію, веду викладацьку діяльність. У мене свої курси, група студентів – 25 осіб. Попри карантин, продовжуємо навчання дистанційно. Відеоконференції, відеосемінари. Хлопці хочуть отримати ліцензію Pro, і я їм в цьому допомагаю.

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Повернутися до тренерської роботи не просто планую, а дуже цього хочу. Теорія теорією, а на полі почуваюся комфортніше. Все-таки моя стихія – жива робота з футболістами. До пандемії були пропозиції з України, але поки що ця ситуація все поставила на паузу. Хоча будь-яка криза – час можливостей. І поки є час, я розробив унікальну методику підготовки гравців, які раптово залишилися без тренувань в розпал сезону. Ця пауза – виклик всім тренерам", – підкреслив Ріанчо в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Нагадаємо, іспанський фахівець працював в Україні з 2014 по 2018 роки – спочатку допомагав Реброву в Динамо, а потім Шевченку в збірній.

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коронавірус Головне Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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