Ріанчо порадив Динамо запросити російського тренера

Колишній асистент Сергія Реброва назвав фахівця, який здатен допомогти Динамо.

Ріанчо відзначив навички Курбана Бердиєва, якому допомагав у казанському Рубіні.

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"Бердиєв – великий професіонал, людина, яка живе футболом. Постійно дивиться та аналізує його. Намагається вчитися новому та ставати кращим щодня. Це те, що треба Динамо", – запевнив Ріанчо в інтерв'ю gazeta.ua.

Нагадаємо, Рубін Бердиєва чотири рази грав проти Динамо в Лізі чемпіонів – дві перемоги, нічия та поразка. Досвідчений російський фахівець вже майже рік залишається без роботи.

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