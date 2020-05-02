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Ріанчо порадив Динамо запросити російського тренера

2 травня 13:09 6193 Читать на русском
Ріанчо порадив Динамо запросити російського тренера
Рауль Ріанчо / Фото з відкритих джерел

Колишній асистент Сергія Реброва назвав фахівця, який здатен допомогти Динамо.

Ріанчо відзначив навички Курбана Бердиєва, якому допомагав у казанському Рубіні.

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"Бердиєв – великий професіонал, людина, яка живе футболом. Постійно дивиться та аналізує його. Намагається вчитися новому та ставати кращим щодня. Це те, що треба Динамо", – запевнив Ріанчо в інтерв'ю gazeta.ua.

Нагадаємо, Рубін Бердиєва чотири рази грав проти Динамо в Лізі чемпіонів – дві перемоги, нічия та поразка. Досвідчений російський фахівець вже майже рік залишається без роботи.

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Теги
Динамо Динамо Головне Курбан Бердиєв Курбан Бердиєв Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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