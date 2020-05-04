"Це сенсаційне відео – цікаво, як Динамо було настільки некомпетентне": киян рознесли за 2 проблемні трансфери

Бразильський журналіст Джованні Шакон звинуватив київський клуб у непрофесіоналізмі. Динамо не без проблем сплавило Че Че та Вітора Буено, які засяяли у складі Сан-Паулу. Зараз вони спокійно собі феєрять поруч з найтитулованішим футболістом в історії.

І якщо вінгер приходив на правах оренди та належав Сантосу, то центральний півзахисник став символом проблем як тренерського, так і організаційного характеру. У Бразилії переконані, що ці знахідки селекції Євгена Краснікова – не такі пропащі, як стверджували тренери Динамо, котрі практично не давали цим легіонерам шансів проявити себе. Че Че та Буено допомогли Сан-Паулу вийти в головний міжнародний турнір континенту Копа Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів), а також впевнено посісти перше місце у своїй групі Чемпіонату штату Паулісти.

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Olha onde tchê tchê foi buscar a bola pic.twitter.com/FslrV0SrSj — daniel ˢᵖᶠᶜ (@dxnispfc) January 23, 2020

Вітор однаково ефективно виглядав на обох флангах атаки, встигнувши забити 6 голів і віддати 4 результативні паси. Його визнавали найпродуктивнішим гравцем Сан-Паулу за останні півроку, не було рівних і за асистами. Че Че, який грає значно глибше в центрі поля, відзначився одним забитим м'ячем і блискучою пресою. Це при тому, що його ігрова роль часто не така помітна, хоч і дуже важлива. Про таких кажуть, що легше помітити його роль зі стадіону, ніж по телевізору. Не дивно, що офіційний Твіттер Копа Лібертадорес саме в рубриці "Анонімні герої" опублікував відео дій екс-динамівця з матчу проти еквадорського ЛДУ (завершився розгромною перемогою 3:0).

Досвідчений хавбек грає поруч з 36-річним Дані Алвесом, який з віком розширив арсенал своїх позицій і дуже впевнено почувається, змістившись до центра поля. Че Че видав у згаданій грі вражаючі 97% точності передач, традиційно ставши розпорядником гри. Поки хтось в Україні продовжував запевняти, що йому не вистачає тактики, в Сан-Паулу гравець залишається основним і після зміни тренера, встигнувши провести добрих 48 матчів після прощання з Динамо, від якого минуло трохи більше року. Вболівальники та експерти відзначають спритність, швидкість і гарний пас виконавця, який утворив розкішну пару з легендарним титулованим земляком.

Pogba eu não sei, mas fico pensando como o Dínamo de Kiev foi tão incompetente a ponto de não usar o Tchê Tchê. Cairia como uma luva no time. Agora fica lá tomando pau pro rival e pra time menor. Falo isso como torcedor mesmo. Foram amadores com Tchê Tchê e Bueno. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) May 3, 2020

"Це сенсаційне відео частково показує побудову гри, важливість дій Че Че для цієї команди. Він виконує роль приманки, аби гравець на вістрі залишився без опіки і завершив момент. Який відмінний рух. Не знаю стосовно Погба, але мені цікаво, як Динамо виявилося настільки некомпетентним, що не використовувало Че Че. Він підійшов би команді, як рукавичка. Тепер же стає батогом для суперників у складі меншого клубу. Кажу це як вболівальник. Вони вчинили з Че Че і Буено, наче аматори", – не підбирав слів Шакон, який часто пише про Сан-Паулу.

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Усі тренери (ну, крім київських) цінують його універсалізм і солідність. Центральний півзахисник (може зіграти і збоку, і вище) – лідер команди за перехопленнями, а в кількості успішних передач та несилових відбирань поступається лише найтитулованішому футболістові світу Дані Алвесу (перший в історії, хто виграв 40 командних трофеїв). Від 97 до 98% точності, залежно від турніру, виводять його на першу сходинку за 2020 рік – у середньому за матч лише двічі помиляється, а 75 його передач знаходять адресат.

На рівні ж чемпіонату Бразилії закріпився у топ-10 пасувальників, а в Копа Лібертадорес йому взагалі немає рівних серед опорників. Че Че фактично найчастіше бере на себе функції того, хто виводить м'яч з-під високого пресингу та віддає перший пас (а з цим у Динамо регулярно виникали проблеми, особливо після відходу Кадара), хоча і з добрий десяток гольовий моментів встиг створити і 100-відсоткову успішність дриблінгу видати. При цьому доволі скромно відзначає свою роль на полі: "Я не туз, який забиває вирішальні голи, а просто повинен завжди бути на зв'язку".

A importância que o Tchê Tchê tem no time do São Paulo é gigantesca. Seus números hoje:



• 97% dos passes certos (64/66)

• 100% dos lançamentos certos (2/2)

• 4 bolas recuperadas

• 1 interceptação

• 2 desarmes

• 1 bola afastada



Mapa de passes na partida. pic.twitter.com/Thg5F2hsR5 — SPFC Estatísticas (de ) (@spfcestatistica) March 12, 2020

Тим часом його клуб переживає відчутні фінансові проблеми. Дефіцит бюджету за 2019 рік становить 26 мільйонів євро (понад 760 млн гривень), тоді як попередній фінансовий звіт завершили з плюсом в 1,2 млн. Одним із головних проблемних питань залишаються чималі інвестиції в новачків (прийшли такі відомі Європі футболісти, як Алвес, Пато, Ернанес, Хуанфран), зокрема, купівля центрального півзахисника, за якого Динамо вимагає погасити заборгованість. Справа дійшла до ФІФА.

Сан-Паулу зобов'язали сплатити ще приблизно 1 млн євро, що включає в себе штраф за прострочення одного з платежів. Цікаво, що за інформацією бразильських ЗМІ Динамо зі свого боку попросило Палмейрас про відтермінування з березня на другий квартал виплати щодо трансферу Че Че, який обійшовся киянам у 4,8 млн євро. Заплатити киянам все ж доведеться. Отримати двигун команди, який відбирає, будує і атакує від своїх до чужих воріт, було блискучою ідеєю, незважаючи на витрати. Екс-динамівця вже величають одним з найкращих підписань Сан-Паулу за роки.