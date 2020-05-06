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Рианчо имел шанс вернуться в Украину – все испортила пандемия

11:21 50 Читати українською
Рианчо имел шанс вернуться в Украину – все испортила пандемия
Рауль Рианчо / Сайт УАФ

Рауль Рианчо, который работал ассистентом Сергея Реброва в Динамо, поделился планами о продолжении карьеры.

"Сейчас я работаю на федерацию, веду преподавательскую деятельность. У меня свои курсы, группа студентов – 25 человек. Несмотря на карантин, продолжаем обучение дистанционно. Видеоконференции, видеосеминары. Ребята хотят получить лицензию Pro, и я им в этом помогаю.

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Вернуться к тренерской работе не просто планирую, а очень этого хочу. Теория теорией, а на поле чувствую себя комфортнее. Все-таки моя стихия – живая работа с футболистами. До пандемии были предложения из Украины, но пока эта ситуация все поставила на паузу. Хотя любой кризис – время возможностей. И пока есть время, я разработал уникальную методику подготовки игроков, которые внезапно остались без тренировок в разгар сезона. Эта пауза – вызов всем тренерам", – подчеркнул Рианчо в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, испанский специалист работал в Украине с 2014 по 2018 годы – сначала помогал Реброву в Динамо, а затем Шевченко в сборной.

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