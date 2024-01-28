Ліверпуль без проблем здолав Норвіч у 1/16 фіналу Кубка Англії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа вперше грала після того, як наставник оголосив про свій відхід. Ліверпуль досить легко впорався з Норвічем, забивши п'ять голів. Утім, "сухими" свої ворота зберегти не вдалося. Гості двічі змогли забити мерсисайдцям.

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У наступному раунді Ліверпуль зіграє проти переможця пари Уотфорд – Саутгемптоном.