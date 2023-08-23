Роналду накричав на арбітра та відштовхнув стюарда під час матчу азійської ЛЧ – все через непризначений пенальті
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду був надто емоційним після першого тайму матчу кваліфікації азійської Ліги чемпіонів проти Аль-Ахлі Дубай.
Перший тайм між Аль-Насром та Аль-Ахлі Дубай завершився нічиєю 1:1, хоча Кріштіану Роналду мав класний момент, якому завадив захисник.
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Португалець замикав навіс боковими ножицями та мав хороші шанси відзначитись ефектним голом, проте не вийшло: захисник вистрибнув перед Роналду та рукою заблокував удар. Втім, суддя не помітив цього, тож не призначив пенальті.
У перерві Кріш вибухнув від такої несправедливості. Спочатку Роналду накричав на арбітра, показуючи на око, звинувативши в неуважності. На шляху до роздягальні стюард спробував сфотографуватись з португальцем, але Кріштіану його відштовхнув.
Додамо, що поєдинок завершився перемогою Аль-Насра з рахунком 4:2. Три голи були забиті під кінець гри. Сам Роналду не забивав, але відзначився гольовою передачею.
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