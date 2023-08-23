Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду був надто емоційним після першого тайму матчу кваліфікації азійської Ліги чемпіонів проти Аль-Ахлі Дубай.

Перший тайм між Аль-Насром та Аль-Ахлі Дубай завершився нічиєю 1:1, хоча Кріштіану Роналду мав класний момент, якому завадив захисник.

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Португалець замикав навіс боковими ножицями та мав хороші шанси відзначитись ефектним голом, проте не вийшло: захисник вистрибнув перед Роналду та рукою заблокував удар. Втім, суддя не помітив цього, тож не призначив пенальті.

У перерві Кріш вибухнув від такої несправедливості. Спочатку Роналду накричав на арбітра, показуючи на око, звинувативши в неуважності. На шляху до роздягальні стюард спробував сфотографуватись з португальцем, але Кріштіану його відштовхнув.

Додамо, що поєдинок завершився перемогою Аль-Насра з рахунком 4:2. Три голи були забиті під кінець гри. Сам Роналду не забивав, але відзначився гольовою передачею.

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Cristiano Ronaldo was about to score the greatest Goal in Asian history but the defender was using his arm to defend. Ofcourse no Penalty for him since his name is not Messi pic.twitter.com/Jc9EXo03e4 — Albi (@albiFCB7) August 22, 2023