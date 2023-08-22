Аль-Наср у важкій грі зумів переграти Аль-Ахлі Дубай та вийти до групового етапу азійської Ліги чемпіонів. Звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Азійська Ліга чемпіонів 2023/24, плей-офф кваліфікації

Аль-Наср – Аль-Ахлі Дубай – 4:2

Голи: Таліска, 11, 90+5, Аль-Ганам, 88, Брозовіч, 90+7 – Аль-Гассані, 18, 46

Аль-Наср та Аль-Ахлі Дубай зійшлись у битві за путівку в груповий етап азійської Ліги чемпіонів. Таліска, якого не очікували навіть у заявці, відкрив рахунок на 11 хвилині. Проте, Аль-Гассані дуже швидко зрівняв рахунок, а на старті другого тайму оформив дубль.

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Роналду і Ко, попри більшу кількість моментів, довго не могли відігратись – Аль-Ганам на 88 хвилині врятував Аль-Наср. Гра мала перейти в овертайм, проте іншої думки був Таліска, який на 90+5 оформив дубль. А крапку в грі поставив Брозовіч, якому асистував Роналду.

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