Шотландська Прем'єр-ліга, 20 тур

Рейнджерс – Селтік – 2:2

Голи: Кент, 47, Таверньє, 53 (пен.) – Маеда, 5, Фурухасі, 88

Відставання "рейнджерів" складало 9 очок, тому їм потрібно було виключно перемагати для збереження бодай примарних шансів на чемпіонство. У першому колі Селтік легко розтрощив одвічного суперника з рахунком 4:0.

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І цей матч значно впевненіше почали "обручі". Вже на 5-й хвилині Маеда відкрив рахунок, скориставшись помилкою Таверньє. Селтік втримав перевагу до перерви, проте провалив старт другої половини. За 8 хвилин Рейнджерс все перевернули на свій бік завдяки обвідному удару Кента і пенальті Таверньє. Останнє слово все ж було за Селтіком. Під завісу зустрічі на вбивчій позиції забули ще одного пердставника японського десанту гостей – Кього Фурухасі, який з 15 голами очолює бомбардирські перегони ШПЛ.

Нічия фактично вбиває інтригу в битві за "золото". Попереду ще 11 турів, але навряд Рейнджерс вдасться відіграти гандикап у 9 очок. За минулі 20 матчів Селтік дозволив собі розгубити лише 5 пунктів. Нагадаємо, підопічні Анге Постекоглу були суперниками Шахтаря на груповій стадії ЛЧ (дві нічиї).

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