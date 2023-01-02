Шотландская Премьер-лига, 20 тур

Рейнджерс – Селтик – 2:2

Голы: Кент, 47, Тавернье, 53 (пен.) – Маэда, 5, Фурухаси, 88

Отставание "рейнджеров" составляло 9 очков, поэтому им нужно было исключительно побеждать для сохранения хотя бы призрачных шансов на чемпионство. В первом круге Селтик легко разбил извечного соперника со счетом 4:0.

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И этот матч гораздо увереннее начали "обручи". Уже на 5-й минуте Маэда открыл счет, воспользовавшись ошибкой Тавернье. Селтик удержал преимущество до перерыва, но провалил старт второй половины. За 8 минут Рейнджерс все перевернули на свою сторону благодаря обводному удару Кента и пенальти Тавернье. Последнее слово все же было за Селтиком. Под занавес встречи на убийственной позиции забыли еще одного представителя японского десанта гостей – Кього Фурухаси, который с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку ШПЛ.

Ничья фактически убивает интригу в битве за "золото". Впереди еще 13 туров, но вряд ли Рейнджерс удастся отыграть гандикап в 9 очков. За прошедшие 20 матчей Селтик позволил себе потерять всего 5 пунктов. Напомним, подопечные Анге Постекоглу были соперниками Шахтера на групповой стадии ЛЧ (две ничьи).

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