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Рейна прокоментував свій трансфер в Астон Віллу

14 січня 12:16 756 Читать на русском
Рейна прокоментував свій трансфер в Астон Віллу
Пепе Рейна / фото: ФК Астон Вілла

Колишній голкіпер Ліверпуля, Баварії, Наполі та низки інших клубів Пепе Рейна поділився емоціями від переходу до Астон Вілли.

"Я дуже схвильований. Можливість прийшла, і це було добре як для мене, так і для Астон Вілли. Я тут, щоб допомогти клубу зростати і, сподіваюсь, досягти нашої мети – залишатися в АПЛ.

Рейна офіційно приєднався до Астон Вілли

Я все ще голодний і все ще досить скромний для того, щоб продовжувати зростати та вчитися. Я обрав Віллу не тому, що мені пообіцяли регулярно надавати ігровий час. Я мушу переконати тренера та заслужити на це право. Я готовий до цього виклику як ментально, так і фізично", – поділився Рейна в коментарі офіційному сайту Астон Вілли.

В поточному сезоні Серії А Пепе провів лише один матч. Після 22 турів АПЛ Астон Вілла перебуває в зоні вильоту на 18 місці.

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Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Астон Вілла Астон Вілла Пепе Рейна Пепе Рейна
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