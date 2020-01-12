Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуеро

Манчестер Сіті легко переграв Астон Віллу (1:6) в рамках 22 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Олександр Зінченко вдруге поспіль не потрапив у старт Манчестер Сіті – на його позиції вийшов Бенжамен Менді. Пеп Гвардіола виставив проти розбалансованої Астон Вілли бойовий склад, хоча й залишив у запасі Рахіма Стерлінга та Бернарду Сілву.

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"Містяни" весь матч втоптували суперника в газон. Всі питання були зняті ще в першому таймі. Марез відкрив рахунок на 18-й хвилині: отримав м'яч на правому фланзі, змістився в центр, пошив у дурні Дрінквотера та вразив ближній кут.

Дебют для новачка Астон Вілли видався жахливим – він провалився ще й у моменті з другим голом. Дрінквотер після рейду Агуеро опинився з м'ячем у власному штрафному майданчику, але затягнув з пасом і дозволив Давіду Сілві себе запресингувати. Марез легко оформив дубль.

Далі на авансцену вийшов Кевін де Брюйне зі своїми фірмовими ривками через півфланг. Спершу віддав на Агуеро – той гарматним пострілом з лінії штрафного потужно загнав у дальню "дев'ятку". А наприкінці першого тайму бельгієць вирізав зразковий простріл на Габі Жезуса.

0:4 до перерви. І це ще хороший рахунок для "вілланів" – Куну Агуеро та Давіду Сілві зовсім трішки забракло, щоб забити ще. Астон Вілли просто не було на полі. Гра в одні ворота продовжилася в другому таймі.

На 57-й хвилині Сілва та Агуеро створили п'ятий гол у ворота господарів: перший віддав у розріз, другий розстріляв голкіпера. Аргентинець увійшов в історію АПЛ – він став найкращим іноземним бомбардиром чемпіонату, обійшовши Тьєррі Анрі. В активі Куна 176 результативних ударів в англійській еліті.

Габріель Жезус зі всіх сил намагався зробити дубль, але пробачав бідній Астон Віллі. А от Серхіо Агуеро продовжував феєрити. Наприкінці зустрічі він оформив хет-трик, скориставшись пасом Ріяда Мареза. Таким чином аргентинський форвард встановив ще один рекорд – за хет-триками в історії АПЛ. Кун настріляв їх 12!

У компенсований час господарі забили гол престижу з пенальті. Остаточний рахунок – 1:6 на користь партнерів Зінченка. Розкішний матч у виконанні Ріяда Мареза, Серхіо Агуеро, Кевін де Брюйне та Давіда Сілви. Ефектна перемога Манчестер Сіті. Містяни набрали 47 очок і піднялися на друге місце – до Ліверпуля 14 очок.

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