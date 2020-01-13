Рейна офіційно приєднався до Астон Вілли

Голкіпер Мілана Пепе Рейна завершить сезон в Астон Віллі.

Астон Вілла домовилась з Міланом щодо оренди Пепе Рейни до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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На такий крок "вілланів" спонукала травма воротаря Тома Хітона. 34-річний Рейна має багатий досвід у чемпіонаті Англії, іспанець захищав кольори Ліверпуля у 2005-2013 роках.

В поточному сезоні Серії А Пепе провів лише один матч. Після 22 турів АПЛ Астон Вілла перебуває в зоні вильоту на 18 місці.

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