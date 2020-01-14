Рейна прокомментировал свой трансфер в Астон Виллу

Бывший голкипер Ливерпуля, Баварии, Наполи и ряда других клубов Пепе Рейна поделился эмоциями от перехода в Астон Виллу.

"Я очень взволнован. Возможность пришла, и это было хорошо как для меня, так и для Астон Виллы. Я здесь, чтобы помочь клубу расти и, надеюсь, достичь нашей цели – оставаться в АПЛ.

Рейна официально присоединился к Астон Вилле

Я все еще голоден и все еще довольно скромный для того, чтобы продолжать расти и учиться. Я выбрал Виллу не потому, что мне пообещали регулярно предоставлять игровое время. Я должен убедить тренера и заслужить это право. Я готов к этому вызову как ментально, так и физически", – поделился Рейна в комментарии официальному сайту Астон Виллы.

В текущем сезоне Серии А Пепе провел только один матч. После 22 туров АПЛ Астон Вилла находится в зоне вылета на 18 месте.

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