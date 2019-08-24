Рейна може приєднатись до Реалу у випадку відходу Наваса з клубу – Лунін може отримати нового конкурента

Воротар Мілана Пепе Рейна може стати приєднатись до мадридського Реала в останні дні трансферного вікна.

Мадридський Реал розглядає 36-річного Пепе Рейну в якості заміни Кейлору Навасу, який має намір покинути клуб, повідомляє Marca.

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Мілан також готовий відпустити досвідченого воротаря. Рейна отримує в міланському клубі 6 млн євро на рік і "россонері" хочуть позбутися від дорогого голкіпера, чий контракт закінчується в 2021 році. Відзначається, що і сам голкіпер згоден на цей трансфер.

Пепе Рейна в минулому сезоні провів 12 матчів за Мілан, пропустивши 15 м'ячів і тричі відігравши на нуль. Раніше він виступав за Ліверпуль, Наполі, Вільярреал, Барселону і Баварію.

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