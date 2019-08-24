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Рейна може приєднатись до Реалу у випадку відходу Наваса з клубу – Лунін може отримати нового конкурента

13:26 173 Читать на русском
Рейна може приєднатись до Реалу у випадку відходу Наваса з клубу – Лунін може отримати нового конкурента
Пепе Рейна / DailyMail

Воротар Мілана Пепе Рейна може стати приєднатись до мадридського Реала в останні дні трансферного вікна.

Мадридський Реал розглядає 36-річного Пепе Рейну в якості заміни Кейлору Навасу, який має намір покинути клуб, повідомляє Marca.

Реал розглядає Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду Луніна та потенційний відхід Наваса

Мілан також готовий відпустити досвідченого воротаря. Рейна отримує в міланському клубі 6 млн євро на рік і "россонері" хочуть позбутися від дорогого голкіпера, чий контракт закінчується в 2021 році. Відзначається, що і сам голкіпер згоден на цей трансфер.

Пепе Рейна в минулому сезоні провів 12 матчів за Мілан, пропустивши 15 м'ячів і тричі відігравши на нуль. Раніше він виступав за Ліверпуль, Наполі, Вільярреал, Барселону і Баварію.

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