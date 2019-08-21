Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІ

Андрій Лунін увійшов до топ-11 молодих суперталантів, за якими варто постежити у новому сезоні чемпіонату Іспанії. Цікаво, що лише український воротар Вальядоліда, мексиканський юнак і новачок Барселони не відчули довіри тренера в першому турі.

"Я відмінно почуваюсь після міжсезонної підготовки з Реалом і короткого перепочинку. Думаю, маю бути готовим на недільний матч з Бетісом", – сказав український воротар під час презентації у Вальядоліді, куди прибув на правах річної оренди. Сподівання, сподівання... У житті Луніна майже нічого не змінилося за останній рік. Новий наставник усе такий же невблаганний, як це було в Леганесі з Пеллегріно. "У контракті Андрія немає пункту, що зобов'язує нас обов'язково випускати його на поле", – розповідає Серхіо Гонсалес. Цим він натякає, що позиція №1 в його команді аж ніяк не належить орендованому "вершковому".

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Вальядолід – це клуб, з яким у Мадрида виникли непрості стосунки через затримку трансферних виплат. Коли "фіолетових" викупив легенда Реала Роналдо, настало значне потепління. Якщо Лунін і тут не отримає достатньої ігрової практики (йдеться про те, щоб не лише виходити в Кубку Іспанії), то вже й не знаєш, куди ще його відправити. Для того, щоб переконати Зідана у тому, що можеш хоча б стати надійним воротарем №2, цих 5-7 матчів за сезон – геть недостатньо. За якийсь рік екс-кіпер Зорі ризикує програти конкуренцію уже другому стражу воріт, якому за 30.

Цього літа 35-річний Куельяр був пріоритетом для головного тренера Вальядоліда. Воротар, якого українець так і не витіснив з рамки Леганеса, вирішив залишитися на місці, де завоював любов фанатів. Другим варіантом для Гонсалеса був Адріан, який уже встиг привезти Ліверпулю комічний гол. Йому в січні виповниться 33. Основним у "Пуселі" залишається вихованець Барселони Масіп, якому на початку 2020-го стукне 31. На цьому фоні 20-річний Лунін виглядає дитям, і немає жодної причини, аби змінювати актуальний статус-кво, крім дружніх стосунків Роналдо і Флорентіно Переса.

Андрій мусить дочекатися свого шансу, але старт сезону його нової тимчасової команди і тішить, і лякає водночас. Перемогти міцний Бетіс, що підсилився статусним Фекіром, ще й на виїзді – круто, звичайно. Зробив це Вальядолід, який дивом не вилетів у Сегунду наприкінці минулого сезону. Команда, що за все міжсезоння серед суперників по Прімері була кращою лише за Реал (1,29 очка в середньому за 7 спарингів). Клуб, який заробив на продажі основного центрбека Калеро 8 млн євро, а підсилився аж на... 1 (ОДИН!) мільйон, якщо не враховувати орендовану в Реала молодь – ці таланти передусім здобували досвід на тренуваннях основної команди або у 3-му дивізіоні.

У цій несприятливій ситуації Масіп видав кілька не дуже вражаючих сейвів, не зробивши нічого зайвого. Marca та інші портали малюють саме його у воротах на 2-й тур, коли Вальядолід завітає в гості до... Реала. При цьому, на відміну від минулого сезону в Леганесі, над українцем уже не висить так звана "клаусула страху", коли він не міг грати проти команди, якій належить. З іншого боку, не прописано і мінімум хвилин, які той мав би зіграти. Переможний склад не міняють? Напевно, тут це правило якось мірою теж спрацьовує. Будемо сподіватися, що зіркові партнери Луніна накидають Масіпу повну торбу голів і змусять його помилятися, але поки екс-гравець Барселони не збирається віддавати своє місце в основі.

З позитиву наразі бачимо лише те, що Андрій, як і в Леганесі, спричинив відхід запасного воротаря. Відтак у разі травм чи дискваліфікацій (останнє трапляється з Жорді вкрай рідко) конкурента буде першим на підхопленні. Зрештою, чемпіон світу U-20 виглядає цікавішим у грі ногами. Воротар збірної України має суттєво кращу статистику передач як на своїй половині поля, так і на чужій. Як загалом, так і в довгих пасах. Крім цього не припустився жодної гольової помилки за дебютний іспанський сезон, тоді як Масіп привіз 3 пропущені м'ячі. Дасть Бог, це зіграє Андрію на плюс при інших рівних.

А тим часом Marca опублікувала символічну збірну молодих футболістів, за якими варто постежити у Прімері 2019/20. Серед них опинився і Лунін, про якого написали таке: "Українець усе ще перебуває в пошуках ігрового часу, щоб продемонструвати, чому Реал підписав його минулого літа. У Леганесі він зіграв заледве 7 матчів, з яких 5 у чемпіонаті та ще 2 в Кубку Іспанії. Пропустив 7 голів, ще тричі зберіг свої ворота недоторканними (у Масіпа, до слова, 9 сухих матчів з 35, що гірше в середньому, – прим. "Футбол 24"). Свої дуже лаконічні дані Лунін сподівається покращити з першого ж тижня на Хосе Сорілья, де все свідчить про те, що у 20-річного хлопця буде більше хвилин, щоб довести свою важливість та продовжувати мріяти про майбутнє в основі Реала".

Усім хотілося б частішити бачити його у складі хоча б Вальядоліда, але якщо Андрій не переконає уже другого тренера в Іспанії, то ризикує повторити долю сина Зідана, який у пошуках ігрової практики подався у 2-ліговий Расінг. Принаймні там Люка починає залізним гравцем основи, тоді як Лунін б'ється об старі граблі запасу в лавах скромних борців за виживання, ходячи по замкнутому колу. З топових зірок U-23, які мали б сяяти у новому сезоні, лише українець, 19-річний мексиканець Лаінес (Бетіс, грав на молодіжному ЧС-2019, де тріумфували наші хлопці) і новачок Барселони Хуніор Фірпо (взяли на роль конкурента для основного Альби) не вийшли на поле.

Натомість інший гравець Реала Серхіо Регілон стартував у Севільї з переможного гола у ворота Еспаньйола. Крім того, лівий захисник, якого Зідан не зовсім заслужено витурив з Мадрида, ще й віддав результативний пас, доклавшись до обох гольових атак своєї нової команди. І це тоді, коли новачок "вершкових" Менді травмувався, а інший фулбек Марсело не вражає надійністю. Вінісіус, від якого очікують продовження феєрії минулого сезону, розчарував у дебюті Реала з Сельтою. Мадридці впевнено перемогли, але заслуги бразильця, який вийшов на місці травмованого Азара, у взятті Віго обмаль.

Ще менш вдалим виявився офіційний дебют 75-мільйонного Френкі де Йонга, який відіграв усі 90 хвилин на позиції Бускетса у програному матчі з Атлетіком. Інший каталонець, вінгер Еспаньйола Матіас Варгас уже встиг за 80 хвилин на полі забити та асистувати у двох матчах Лізі Європи, але був доволі анонімним проти Севільї. Як для найдорожчого новачка в історії "папуг" (10,5 млн євро) показав дуже мало. Не вразив і Марк Кукурелья, якого Барселона спочатку викупила назад в Ейбара, втративши 2 млн євро, а потім здала в оренду Хетафе. Воно й не дивно – на фоні Атлетіко Сімеоне мало кому вдається показати феєричну гру.

Матч Валенсія – Реал Сосьєдад став дуеллю ще двох потенційних суперзірок, за версією респектабельного мадридського видання. Чемпіон Європи U-21 Карлос Солер віддав передгольовий пас, а саме після його заміни баскам вдалося зрівняти. Мікель Оярсабаль, якого на місце Сане хотів сам Гвардіола в Манчестер Сіті, реалізував пенальті, став одним з найкращих у своїй команді, але загалом здатний на ще більше.

Цікаво, що у фіналі переможного для Іспанії Євро-2019 Солер замінив саме Оярсабаля. Ну, і насамкінець нігерійський вінгер Вільяреала, 20-річний бронзовий призер Кубка Африки-2019 Самюель Чуквуезе, здавалось, прибив Гранаду своїм голом на 4:2, але норовливий новачок зусиллями 34-річного Сольдадо (вирішальні гол плюс пас) довів, що не все, що молоде – те золото.

Загалом Ла Ліга оновила свої ряди на 25% порівняно з минулим сезоном. У 1-му турі дебюти відсвяткували 54 новачки. Наставник Вальядоліда показав себе чи не найбільшим консерватором, адже з 8-и новачків 7 повторили долю Луніна, а лише 1 Сандро Рамірес зіграв – екс-форвард Барселони та Евертона заробив ключове вилучення та травмувався уже на 12-й хвилині. Крім українця, також довелося зачекати Педро Порро, Хаві Санчесу, Фрутосу, Барбі та Ервіасу. "Більшість із них мають варіанти гри в основі", – прогнозує Marca.

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