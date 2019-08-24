Рейна может присоединиться к Реалу в случае ухода Наваса из клуба – Лунин может получить нового конкурента

Голкипер Милана Пепе Рейна может присоединиться к игроку мадридского Реала в последние дни трансферного окна.

Мадридский Реал рассматривает 36-летнего Пепе Рейна в качестве замены Кейлора Наваса, который намерен покинуть клуб, сообщает Marca.

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Милан также готов отпустить опытного вратаря. Рейна получает в миланском клубе 6 млн евро в год и "россонери" хотят избавиться от дорогостоящего голкипера, чей контракт истекает в 2021 году. Отмечается, что и сам голкипер согласен на этот трансфер.

Пепе Рейна в прошлом сезоне провел 12 матчей за Милан, пропустив 15 мячей и трижды сыграв на ноль. Ранее он выступал за Ливерпуль, Наполи, Вильярреал, Барселону и Баварию.

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