"Новий чемпіонат УПЛ не просто історичний, бо відбуватиметься під час війни. Це, напевно, буде сезон рівних можливостей – реально перший за всі часи. Власне, те, про що ми давно мріяли, заздрісно споглядаючи, як в тій самій Англії аутсайдер легко може прибити гранда, зухвало насміхаючись з коефіцієнтів букмекерів.

Динамо – чемпіон та нові лідери для Шахтаря: Круторогов зробив прогноз на майбутній сезон УПЛ

Такої стресової роботи у життєдіяльності Шахтаря точно досі ніколи ще не було. Менеджменту по суті довелося ліпити абсолютно нову команду. Цей виклик спонукали вимушені обставини, адже легіонери відмовилися їхати за футболом в Україну. Тепер у "гірників" український колектив, ще й з україномовним тренером. Взагалі бінго!

Більше ніяких каменів в город донеччан, в яких погоду роблять бразильці. Так, Шахтар більше втратив, ніж здобув. Так, пережив складні метаморфози. Так, показаний рівень гри в міжсезоння був очевидно занизький для статусу найкращої нині команди країни. І, можливо, нам ще доведеться пролити немало сліз у Лізі чемпіонів. Йовічевіч в СК Дніпро-1 довго запрягав, зате потім як поїхав – не зупинити було. Так і тут час може зіграти на користь Шахтаря. Щоправда, його у даній ситуації зовсім небагато і прогрес має бути блискавичним.

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Свій основний кадровий актив зберегло Динамо. І саме воно нині виглядає фаворитом. Але лише на папері. Беззаперечність цього статусу ставить під сумнів невиразний виступ у відборі до ЛЧ. І справа тут не лише у результаті з Бенфікою. Більше насторожують ті потуги, з якими було пройдено абсолютно не вражаючий Штурм.

Видно, що всередині Динамо чи то напруга якась, чи психологічна втома. Але залетіти в сезон з таким настроєм і розбалансованістю у грі навряд чи вдасться. Тим паче, враховуючи, календар, де на старті в суперниках СК Дніпро-1 і Зоря. Про них, власне, теж можна говорити в контексті претендентів на пʼєдестал", – поділився Бурбас у коментарі Tribuna.

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