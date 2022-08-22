Революція у Шахтарі та проблеми Динамо: Бурбас зробив прогноз на УПЛ
Журналіст Ігор Бурбас поділився думками щодо майбутнього розіграшу чемпіонату України.
"Новий чемпіонат УПЛ не просто історичний, бо відбуватиметься під час війни. Це, напевно, буде сезон рівних можливостей – реально перший за всі часи. Власне, те, про що ми давно мріяли, заздрісно споглядаючи, як в тій самій Англії аутсайдер легко може прибити гранда, зухвало насміхаючись з коефіцієнтів букмекерів.
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Такої стресової роботи у життєдіяльності Шахтаря точно досі ніколи ще не було. Менеджменту по суті довелося ліпити абсолютно нову команду. Цей виклик спонукали вимушені обставини, адже легіонери відмовилися їхати за футболом в Україну. Тепер у "гірників" український колектив, ще й з україномовним тренером. Взагалі бінго!
Більше ніяких каменів в город донеччан, в яких погоду роблять бразильці. Так, Шахтар більше втратив, ніж здобув. Так, пережив складні метаморфози. Так, показаний рівень гри в міжсезоння був очевидно занизький для статусу найкращої нині команди країни. І, можливо, нам ще доведеться пролити немало сліз у Лізі чемпіонів. Йовічевіч в СК Дніпро-1 довго запрягав, зате потім як поїхав – не зупинити було. Так і тут час може зіграти на користь Шахтаря. Щоправда, його у даній ситуації зовсім небагато і прогрес має бути блискавичним.
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Свій основний кадровий актив зберегло Динамо. І саме воно нині виглядає фаворитом. Але лише на папері. Беззаперечність цього статусу ставить під сумнів невиразний виступ у відборі до ЛЧ. І справа тут не лише у результаті з Бенфікою. Більше насторожують ті потуги, з якими було пройдено абсолютно не вражаючий Штурм.
Видно, що всередині Динамо чи то напруга якась, чи психологічна втома. Але залетіти в сезон з таким настроєм і розбалансованістю у грі навряд чи вдасться. Тим паче, враховуючи, календар, де на старті в суперниках СК Дніпро-1 і Зоря. Про них, власне, теж можна говорити в контексті претендентів на пʼєдестал", – поділився Бурбас у коментарі Tribuna.
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