"Не буду оригінальним, якщо скажу, що бачу Динамо чемпіоном наступного сезону. Українські гравці киян в хорошому сенсі дорослішають і прогресують. Авторитет Луческу серед них потужний і непохитний. Мотивація повернути "золото" позамежна. Але не очікую, що динамівці легко штампуватимуть перемоги в УПЛ. Вважаю, що рівень середняків чемпіонату точно не став гіршим. А їхня мотивація потягатися з лідером буде максимальною.

Гравець Шахтаря перебрався в португальську першість

Вірю, що Шахтар не опуститься нижче другої позиції. "Гірникам" буде дуже непросто, але разом з тим і дуже цікаво подивитися за українською версією команди, де зібрані, беззаперечно, талановиті хлопці. Важко буде Шахтарю не лише через відтік легіонерів, а і через те, що, здається, команда так і не встигла адаптуватися до дуже специфічного стилю гри Де Дзербі. Доведеться починати все від самого-самого початку з іншими гравцями та іншим тренерським штабом.

Також хочу зробити прогноз, що в новому сезоні хтось обов’язково несподівано вистрілить і класно покаже себе з українських гравців – і в Шахтарі (зроблю ставку на Тотовицького і Судакова), і в інших українських командах (наприклад, Підлепенець). Тобто, збірна України отримає в новому сезоні якісні підсилення", – поділився Круторогов у інтерв'ю Tribuna.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Динамо вперше без очок, подвійне фіаско України з променем надії і початок краху Росії