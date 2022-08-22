Динамо – чемпіон та нові лідери для Шахтаря: Круторогов зробив прогноз на майбутній сезон УПЛ
Футбольний коментатор Кирило Круторогов висловив свої очікування щодо майбутнього сезону чемпіонату України.
"Не буду оригінальним, якщо скажу, що бачу Динамо чемпіоном наступного сезону. Українські гравці киян в хорошому сенсі дорослішають і прогресують. Авторитет Луческу серед них потужний і непохитний. Мотивація повернути "золото" позамежна. Але не очікую, що динамівці легко штампуватимуть перемоги в УПЛ. Вважаю, що рівень середняків чемпіонату точно не став гіршим. А їхня мотивація потягатися з лідером буде максимальною.
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Вірю, що Шахтар не опуститься нижче другої позиції. "Гірникам" буде дуже непросто, але разом з тим і дуже цікаво подивитися за українською версією команди, де зібрані, беззаперечно, талановиті хлопці. Важко буде Шахтарю не лише через відтік легіонерів, а і через те, що, здається, команда так і не встигла адаптуватися до дуже специфічного стилю гри Де Дзербі. Доведеться починати все від самого-самого початку з іншими гравцями та іншим тренерським штабом.
Також хочу зробити прогноз, що в новому сезоні хтось обов’язково несподівано вистрілить і класно покаже себе з українських гравців – і в Шахтарі (зроблю ставку на Тотовицького і Судакова), і в інших українських командах (наприклад, Підлепенець). Тобто, збірна України отримає в новому сезоні якісні підсилення", – поділився Круторогов у інтерв'ю Tribuna.
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