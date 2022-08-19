Динамо вперше пропустило в номінально домашньому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів 20222/23 – це відразу спровокувала за собою дебютну поразку. Після тижня максимального набору очок прийшло розчарування у вигляді вильоту Зорі. А ще через 7 днів СК Дніпро-1 провально стартував у плей-офф Ліги Європи. Якщо наші команди в Лізі конференцій хоча б вигравали перший матч, а вже потім вилітали, то команда Кучера ризикує не набрати жодного очка цього літа. Утім, груповий етап третього за рангом єврокубка нікуди від дніпрян не дінеться. Навіть у разі вильоту від кіпріотів можна буде виправити ситуацію восени, хай уже і не в ЛЄ.

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По одній команді в кожному турнірі. Такий розклад виглядає найімовірнішим після перших матчів плей-офф двох статусніших єврокубків. Динамо переміститься нижче в Лігу Європи, СК Дніпро-1 ж всі чіткіше манить Ліга конференцій. Хочеться сподіватися хоча б на характер і позитивні результати у матчах-відповідях. Проте історія невблаганна. Кияни не програли лише 1 з останніх 6 матчів проти Бенфіки. Той матч завершився з рахунком 0:0, а зараз склався найпопулярніший підсумок дуелей з лісабонцями – 0:2.

Тож усі надії на Дніпро-1, який у другому таймі показав потенціал для камбеку. Тут якраз команда Кучера пішла проти історії. Уперше за час виступів у єврокубках український клуб поступився представнику Кіпру. Нічиї раніше були так само часто, як перемоги. А ось фіаско прем'єрне. Нагадало це трохи історію Металіста у тому ж таки плей-офф Ліги Європи. Рівно 12 років тому харків'яни мінімально перемогли на виїзді, після чого суперник вів у 2 голи і був близький до реваншу. Наша команда все ж забила Омонії двічі та звела матч-відповідь до нічиєї. Хтозна, можливо, цього разу знову вдасться перемогти бодай на виїзді, щоб про домашні муки вдалося забути? Тим паче, що вдома ні Шахтар, ні Металіст кіпріотів не перемагали, тоді як на виїзді – виключно тріумфи.

Поки Україна буксує, наші конкуренти вириваються уперед. Норвегія набирає настільки стрімко, що вже обійшла Росію, яка виключно завдяки нічим не вмотивованому подарунку від УЄФА набрала аж 4,333. Скандинави традиційно вибирають близько до максимуму. Двох мінімальних перемог вистачило, аби відірватися ще на 0,5 очка. Солідно набрала Чехія, яка вперто скорочує відрив від українців. Кому програла Ворскла? Гарне і сумне питання. Прошу дуже – скромний чеський середняк Словацко за всіма статтями виніс шведський АІК 3:0. Кривдники Зорі теж не вразили. Румунська Університатя лише завдяки вилученню і пенальті врятувалася від поразки в першому матчі проти Хапоель Беєр-Шева.

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Швейцарія виграла лише 1 матч, а ще двоє представників зазнали фіаско, причому Базель поступився софійському ЦСКА зовсім сенсаційно. Проблема в тому, що вага кожного заробленого конкурентами очка є більшою, ніж в українських клубів. Адже всі наші сусіди, з якими досить велика щільність у боротьбі за місця з 12 по 17 місця ділять свої бали на 4 представників, а не 5. Сербія набирає крихти, але у нас і того нема. Тому мрії хоча б про 11 місце і пряму путівку в Лігу чемпіонів (за певних обставин, коли єврокубок виграє клуб, який і так прохдоить в ЛЧ за підсумками свого чемпіонату) стають все більш далекими від реальності.

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