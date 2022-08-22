"Новый чемпионат УПЛ не просто исторический, потому что будет происходить во время войны. Это наверняка будет сезон равных возможностей – реально первый за все времена. Собственно, то, о чем мы давно мечтали, завистливо созерцая, как в той же Англии аутсайдер легко может прибить гранда, дерзко насмехаясь над коэффициентами букмекеров.

Динамо – чемпион и новые лидеры для Шахтера: Круторогов сделал прогноз на предстоящий сезон УПЛ

Такой стрессовой работы в жизнедеятельности Шахтера точно до сих пор никогда еще не было. Менеджменту в сущности пришлось лепить совершенно новую команду. Этот вызов побудили к вынужденным обстоятельствам, ведь легионеры отказались ехать за футболом в Украину. Теперь у "горняков" украинский коллектив, еще и с украиноязычным тренером. Вообще бинго!

Больше никаких камней в огород дончан, в которых погоду делают бразильцы. Да, Шахтер больше потерял, чем получил. Да, пережил сложные метаморфозы. Да, показанный уровень игры в межсезонье был очевидно слишком низок для статуса лучшей ныне команды страны. И, может быть, нам еще придется пролить немало слез в Лиге чемпионов. Йовичевич в СК Днепр-1 долго запрягал, зато потом как уехал – не остановить было. Так и здесь время может сыграть в пользу Шахтера. Правда, его в данной ситуации совсем немного и прогресс должен быть молниеносным.

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Свой основной кадровый актив сохранило "Динамо". И именно оно сейчас выглядит фаворитом. Но только на бумаге. Бесспорность этого статуса подвергает сомнению невнятное выступление в отборе к ЛЧ. И дело здесь не только в результате с Бенфикой. Больше настораживают те потуги, с которыми был пройден совершенно не впечатляющий Штурм.

Видно, что внутри Динамо или напряжение какое, или психологическая усталость. Но залететь в сезон с таким настроением и разбалансированностью в игре вряд ли удастся. Тем более, учитывая календарь, где на старте в соперниках СК Днепр-1 и Заря. О них, собственно, тоже можно говорить в контексте претендентов на пьедестал", – поделился Бурбас в комментарии Tribuna.

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