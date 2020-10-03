Ренн підсилився гравцями Інтера та Ювентуса перед стартом Ліги чемпіонів
23:10 - Читать на русском
Схоже, французький Ренн має амбітні плани на нинішній сезон.
Ренн підписав одразу двох захисників з топ-команд Серії А, повідомляє офіційний сайт французького клубу.
Недвед пророкує Ювентусу труднощі у грі з Динамо і нічого не знає про команду Реброва
Оборонець Ювентуса Даніеле Ругані та його партнер за позицією з Інтера Естеван Дальбер приєднались до табору Ренна. Орендні угоди з обома гравцями розраховані на один сезон, без права першочергового викупу.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ренн виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів, де змагатиметься з Челсі, Краснодаром та Севільєю.
Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter