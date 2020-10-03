Ренн підписав одразу двох захисників з топ-команд Серії А, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Оборонець Ювентуса Даніеле Ругані та його партнер за позицією з Інтера Естеван Дальбер приєднались до табору Ренна. Орендні угоди з обома гравцями розраховані на один сезон, без права першочергового викупу.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ренн виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів, де змагатиметься з Челсі, Краснодаром та Севільєю.

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