"Це буде великий виклик і захоплюючий. На нас чекає протистояння тих, хто, на мій погляд, як і раніше залишається двома найкращими гравцями у світі – Роналду і Мессі. Крім того, П'яніч та Артур зіграють проти колишніх команд, і це стане ще однією родзинкою.

Динамо отримало суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2020/21 – Мессі, Роналду і Ребров приїдуть до Києва

Київське Динамо – дуже згуртована команда з таким досвідченим тренером, як Луческу, який увійшов в історію Шахтаря, і якщо нам доведеться їхати в Україну взимку, це буде додатковими труднощами.

Угорці нам невідомі, вони не так часто в Лізі чемпіонів, але, знаючи угорський футбол, у них напевно буде багато талантів, і ми повинні бути обережними у всіх матчах. Це Ліга чемпіонів, і будь-яка команда може поставити вас у скрутне становище", – цитує Недведа офіційний сайт Ювентуса.

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