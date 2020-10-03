Ренн подписал сразу двух защитников из топ-команд Серии А, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Защитник Ювентуса Даниэле Ругани и его партнер по позиции из Интера Эстеван Дальбер присоединились к лагерю Ренна. Арендные соглашения с двумя игроками рассчитаны на один сезон, без права первоочередного выкупа.

Напомним, в нынешнем сезоне Ренн будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов, где сразится с Челси, Краснодаром и Севильей.

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