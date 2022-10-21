Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про стан справ у команді перед матчем 11-го туру Ла Ліги проти Севільї (22 жовтня, 22:00).

"Вся команда в порядку, у нас чудова динаміка. Гравці Реала продовжують добре працювати, але ми не вважаємо себе непереможною командою. Таких не існує.

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Тібо Куртуа повернувся. Вибув лише Дані Себальйос, усі решта відновилися і готові грати. Я не робитиму багато змін у складі. Якщо вони і будуть, то лише тому, щоб уникнути проблем у майбутньому", – цитує Анчелотті Marca.

Вже з'явилася і заявка Реала на матч проти Севільї. Тібо Куртуа потрапив до списку гравців і, вочевидь, вийде з перших хвилин проти команди Хорхе Сампаолі.

Нагадаємо, через травму Тібо Куртуа Андрій Лунін отримав рідкісний шанс на ігрову практику в Реалі. Український голкіпер зіграв рекордні для себе 6 матчів поспіль за мадридський клуб, у яких пропустив 4 голи. Команда Карло Анчелотті лідирує в чемпіонаті Іспанії та вже оформила вихід у плей-офф ЛЧ.

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